В "ЛНР" назвали "референдум" о вхождении в состав РФ практически состоявшимся

Оккупанты сообщают о 100% явке, и что уже проголосовали по меньшей мере 1 млн человек.

Related video

Глава оккупационной администрации в Луганской области Леонид Пасечник назвал референдум о вхождении так называемой "ЛНР" в состав РФ "практически состоявшимся". По его словам, итоги будут озвучены позже 27 сентября, об этом сообщает ТАСС.

"Референдум уже практически состоялся", — пояснил представитель оккупантов, добавив, что вечером 27 сентября он озвучит предварительные итоги так называемого волеизъявления.

Псевдореферендумы, которые предшествуют аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины проходят с 23 по 27 сентября.

Сообщается также о 100% явке, голосование якобы проходит активно, уже проголосовали по меньшей мере 1 млн человек.

Напомним, что в ближайшие дни стоит ожидать ответа США на "референдумы" в оккупированных территориях Украины. Представители Белого дома заявили, что планируют предоставлять убежище россиянам, пытающимся избежать мобилизации в РФ. К тому же, представители США пообещали оказывать поддержку Украине столько, сколько нужно.

Ранее Фокус сообщал, что на голландском ТВ объявили "референдум" о присоединении России к Нидерландам. Жителям РФ предложили, чтобы РФ стала одной из провинций, а российским матерям пообещали, что сыновей не отправят на бессмысленную войну в Украине. Ведущий утверждает, что РФ — нидерландские исторические земли, а в подтверждение этих слов приводит то обстоятельство, что дочь российского царя Павла I была замужем за Виллемом II, предком действующего монарха.