"В ближайшие дни": в США знают, чем ответить РФ на "референдумы" в захваченных регионах Украины

В Белом доме заявили, что будут предоставлять убежище россиянам, которые спасаются от мобилизации в РФ. Также там заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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Соединенные Штаты уже готовятся ответить России на проведение незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины и на их аннексию. Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Она повторила слова президента США Джо Байдена о том, что Штаты никогда не признают территории Украины чем-то, что вышло из состава Украины. Что касается фиктивных референдумов, то Вашингтон будет работать с партнерами, чтобы привлечь Москву к ответственности. Украину Штаты будут поддерживать столько, сколько нужно.

"Что касается того, что мы делаем, мы готовы наложить дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки на Россию вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия", — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, все станет ясно уже в ближайшие дни.

"Опять же, эти референдумы — грубое нарушение международного права. Вы слышали это непосредственно от президента на Генеральной ассамблее ООН на прошлой неделе. И это оскорбление принципов суверенитета и территориальной целостности, лежащих в основе международной системы и лежащих в основе Устава Организации Объединенных Наций", — сказала Жан-Пьер журналистам.

Кроме того, во время брифинга она также заявила, что Соединенные Штаты разграничивают действия президента РФ Владимира Путина и его сторонников и российского народа. Так, пресс-секретарь подчеркнула, что многие россияне высказались против войны и мобилизации.

Жан-Пьер отметила протесты во многих российских городах.

"Таким образом, любой, кто ищет убежища от преследований, независимо от их национальности, может подать заявление о предоставлении убежища в Соединенных Штатах", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что в США не видят признаков подготовки РФ к ядерному удару. Штаты всерьез воспринимают угрозу Путина применить ядерное оружие. Ранее они уже поднимали в небо самолеты-разведчики Cobra Ball, которые созданы для отслеживания стратегического ядерного оружия.

Еще напомним, что конгресс США включил $12 млрд в дополнительный пакет помощи Украине. Деньги будут выделены по запросу администрации президента Джо Байдена. В Белом доме отметили, что прежних средств хватило только до сентября нынешнего года.

Также сообщалось, что Украина получит новый пакет помощи от США. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что выделенные 457 млн долларов пойдут на обеспечение безопасности мирных украинцев во время войны с РФ.