"Найближчими днями": у США знають, чим відповісти РФ на "референдуми" у захоплених регіонах України

У Білому домі заявили, що надаватимуть притулок росіянам, які рятуються від мобілізації у РФ. Також там заявили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

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Сполучені Штати вже готуються відповісти Росії на проведення незаконних референдумів на окупованих територіях України та їх анексію. Про це заявила прессекретар Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

Вона повторила слова президента США Джо Байдена про те, що Штати ніколи не визнають територію України чимось, що вийшло зі складу України. Щодо фіктивних референдумів, то Вашингтон працюватиме з партнерами, щоб притягнути Москву до відповідальності. Україну Штати підтримуватимуть стільки, скільки потрібно.

"Що стосується того, що ми робимо, ми готові накласти додаткові швидкі та серйозні економічні витрати на Росію разом із нашими союзниками та партнерами у відповідь на ці дії", — сказала Жан-П'єр.

За її словами, все стане зрозуміло вже найближчими днями.

"Знову ж таки, ці референдуми — грубе порушення міжнародного права. Ви чули це безпосередньо від президента на Генеральній асамблеї ООН минулого тижня. І це образа принципів суверенітету і територіальної цілісності, що лежать в основі міжнародної системи і лежать в основі Статуту Організації Об'єднаних На — сказала Жан-П'єр журналістам.

Крім того, під час брифінгу вона також заявила, що Сполучені Штати розмежовують дії президента РФ Володимира Путіна та його прихильників та російського народу. Так, прессекретар підкреслила, що багато росіян висловилися проти війни та мобілізації.

Жан-П'єр відзначила протести у багатьох російських містах.

"Таким чином, будь-хто, хто шукає притулку від переслідувань, незалежно від їхньої національності, може подати заяву про надання притулку у Сполучених Штатах", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що в США не вбачають ознак підготовки РФ до ядерного удару. Штати серйозно сприймають загрозу Путіна застосувати ядерну зброю. Раніше вони вже піднімали у небо літаки-розвідники Cobra Ball, які створені для відстеження стратегічної ядерної зброї.

Ще нагадаємо, що конгрес США включив $12 млрд у додатковий пакет допомоги Україні. Гроші будуть виділені на запит адміністрації президента Джо Байдена. У Білому домі зазначили, що колишніх коштів вистачило лише до вересня цього року.

Також повідомлялося, що Україна отримає новий пакет допомоги від США. Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що виділені 457 млн доларів підуть на безпеку мирних українців під час війни з РФ.