У "ЛНР" назвали "референдум" про входження до складу РФ практично завершеним

Окупанти повідомляють про 100% явку, і що вже проголосували щонайменше 1 млн людей.

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Голова окупаційної адміністрації в Луганській області Леонід Пасічник назвав референдум про входження так званої "ЛНР" до складу РФ "практично завершеним". За його словами, підсумки озвучать пізніше 27 вересня, про це повідомляє ТАСС.

"Референдум вже практично відбувся", — пояснив представник окупантів, додавши, що ввечері, 27 вересня, він озвучить попередні підсумки так званого волевиявлення.

Псевдореферендуми, які передують анексії окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України, відбуваються з 23 по 27 вересня.

Повідомляється також про 100% явку, голосування нібито відбувається активно, вже проголосували щонайменше 1 млн осіб.

Нагадаємо, що найближчими днями варто очікувати на відповідь США на "референдуми" в окупованих територіях України. Представники Білого дому заявили, що планують надавати притулок росіянам, які намагаються уникнути мобілізації у РФ. До того ж представники США пообіцяли надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно.

Раніше Фокус повідомляв, що на голландському ТБ оголосили "референдум" про приєднання Росії до Нідерландів. Жителям РФ запропонували, щоби РФ стала однією з провінцій, а російським матерям пообіцяли, що синів не відправлять на безглузду війну в Україні. Ведучий стверджує, що РФ — нідерландські історичні землі, а на підтвердження цих слів наводить та обставина, що дочка російського царя Павла I була заміжня з Віллемом II, предком чинного монарха.