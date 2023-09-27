Ремонт Leopard 2A4: польские СМИ раскрыли подробности обслуживания танков ВСУ в Польше

Ранее между Польшей и Германией существовали разногласия относительно ремонта украинских танков Leopard 2, однако, судя по всему, они были частично урегулированы.

На механическом заводе Bumar Labedy в польском городе Гливице уже ведутся работы по капитальному ремонту танков Leopard 2A4, находящихся на вооружении украинских вооруженных сил, сообщили 26 сентября польские обозреватели из Defence 24.

"Судя по цвету камуфляжной краски, которой покрыты танки, это, скорее всего, машины Leopard 2A4, переданные Украине из канадской или норвежской армий, поскольку в обеих этих армиях техника окрашена в единый зеленый цвет", — отметили авторы публикации.

По данным журналистов на этом заводе проводится капитальный ремонт пяти украинских танков Leopard. Предполагается, что помимо "Леопардов" на заводе будут также обслуживаться и проходить капитальный ремонт украинские танки Т-64 и Т-72.

Обозреватели напомнили, что Польша в рамках военной помощи передала Вооруженным Силам Украины 14 танков Leopard 2A4, около 30-60 танков ПТ-91 и более 230 танков Т-72М и Т-72М1, в том числе модифицированных в варианты Т-72МР и Т-72М1Р. А всего Украине было обещано около 40 машин, причем 14 танков, закупленных Нидерландами и Норвегией у немецкой промышленности, также должны быть поставлены в конце 2023 — начале 2024 года.

"Польша является базовой страной по поставке танков Leopard 2 для одного из украинских батальонов, в составе которого имеются танки Leopard 2A4", — подчеркнули журналисты.

Они добавили, что между Варшавой и Берлином существовали разногласия относительно ремонта Leopard 2, но, судя по всему, они были частично урегулированы.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты начали распространять дезинформацию о якобы уничтожении в Украине танка Leopard с немецким экипажем. В связи с этим в Минобороны Германии заявили, что немецких танковых экипажей в Украине нет.