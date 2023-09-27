Почти 400 населенных пунктов остались без света: в "Укрэнерго" назвали причину

Из-за боевых действий были повреждены сети облэнерго Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях.

В Украине без света остались 398 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго" в Telegram.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 398 населенных пунктов", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в сетях облэнерго Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях наблюдается повреждение из-за боевых действий. Энергетики восстанавливают питание в соответствии с ситуацией безопасности и с разрешения украинских военных.

Также зафиксированы отключения света по техническим причинам в Сумской области.

В Укрэнерго рассказали, что во вторник 26 сентября максимум потребления был выше на 0,6%, чем в понедельник 25 сентября. Кроме этого, происходит незначительный импорт электроэнергетики из Словакии в объеме МВт-ч и экспорт в Молдову и Словакию в общем объеме 4 896 МВт-ч, тогда как максимальная мощность в отдельные часы доходит до 396 МВт.

Отметили, что ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 12:00 до 15:00 для поддержания баланса между потреблением и производством электроэнергии.

"Максимальная мощность, которая ограничивалась в отдельные часы составила 612 МВт", — пояснили в Укрэнерго.

Добавили, что на энергоблоках электростанций продолжается плановая ремонтная кампания.

Напомним, 26 сентября стало известно, что Кабинет министров предложил не выключать свет некоторым категориям уязвимых украинцев. Для того, чтобы получить статус такого человека нужно лично обратиться или онлайн через личный кабинет на официальном сайте поставщика универсальных услуг.

В тот же день глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что не планируется создание графиков отключения света. По его словам, факт их обновления Минэнергетики не означает, что их применят.