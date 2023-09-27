Устроился юристом к россиянам: адвокату Медведчука и Шария сообщено о подозрении (фото)

Коллаборационист Валентин Рыбин сейчас возглавляет "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области России".

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-адвокату Виктора Медведчука и Анатолия Шария, который устроился на работу к оккупационному "правительству России" на Херсонщине. Об этом 27 сентября проинформировала пресс-служба СБУ.

Правоохранители собрали необходимую доказательную базу на коллаборанта Валентина Рыбина, который сейчас возглавляет "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области России".

Ранее Рыбин защищал в суде Виктора Медведчука и Анатолия Шария, которых обвиняют в государственной измене.

Так, в первые дни полномасштабного вторжения Рыбин сбежал в Россию и оттуда уже написал пост для своих соцсетей, в котором критиковал защитников Украины, которые осуществляют сопротивление российскому вторжению.

Затем он поехал на оккупированную Херсонщину, где устроился на работу в местную оккупационную администрацию. Также, коллаборационист стал членом пропутинской партии "Единая Россия", от которой осенью этого года баллотировался в так называемое "законодательное собрание Херсонской области".

В своих предвыборных речах Рыбин агитировал местных жителей поддерживать российских оккупантов и выражал поддержку политике Кремля.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Рыбину о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность)", — сообщили в СБУ.

Ранее Рыбин уже получал подозрение за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Валентин Рыбин: что известно

Валентин Рыбин известен как адвокат блогера Анатолия Шария и в 2020 баллотировался в Киевский городской совет от его партии. Также он защищал в суде интересы других пророссийских деятелей, например, Станислава Ежова, экс-преподавателя премьер-министра Украины, обвиняемого в государственной измене в пользу России. Также Рыбин представлял интересы бразильца Рафаэля Лусварги, который на стороне оккупантов воевал на Донбассе и Виктории Даскалиц, которая администрировала пророссийские телеграмм-каналы, и которой объявили подозрение в государственной измене.

В 2016 году защищал бойца ГРУ России Александра Александрова, которого вместе с другим ГРУ-шником Евгением Ерофеевым Голосеевский райсуд Киева признал виновными в совершении теракта, в результате которого погиб украинский военный Вадим Пугачев.

В 2017 году в интервью Skrypin.ua Рыбин высказался об отсутствии нарушений со стороны РФ Будапештского меморандума в отношении Украины.

Рыбин смог выехать за границу, как отец троих детей.

Напомним, что СБУ задержала агентов ГРУ РФ, которые корректировали ракетный обстрел Киева 21 сентября. В поле зрения военной разведки РФ подозреваемые попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях

Ранее сообщалось, что 26 сентября СБУ задержала на Черниговщине информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные об украинских войсках и критической инфраструктуре.