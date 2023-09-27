Дефицит доброй воли: Запад будет меньше помогать Украине в следующем году, — The Economist

Журналисты отметили, что Кремль готов тратить на войну против Украины гораздо больше, чем Запад. С другой стороны, страны НАТО пытаются исправить дисбаланс, также инвестируя в производство оружия, хотя взялись за это поздновато.

Как бы железобетонно ни звучали обещания Запада продолжать военную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, они зависят от двух неопределенных факторов. Об этом пишет издание The Economist.

По словам журналистов, в первую очередь речь идет об запасах Запада и его военной промышленности. Так, в РФ смогли перестроить ВПК на военное время в конце 2022 года. Сейчас РФ может производить около 200 танков в год.

Более того, как сообщается, Кремль готов тратить на войну против Украины гораздо больше, чем Запад. Так, военные расходы сейчас составляют около 40% национального бюджета России. С другой стороны, страны НАТО пытаются исправить дисбаланс, также инвестируя в производство оружия, хотя взялись за это поздновато.

Издание пишет, что второй фактор является политическим. Так, в Европе ситуация кажется более благоприятной для Украины. Согласно проведенным опросам, 64% европейцев выступают за предоставление военной помощи Киеву. Однако есть силы, которые считают помощь Украине пустой тратой европейских ресурсов.

Кроме того, как сообщается, европейских чиновников приятно удивляют реформы, которые Украина проводит ради вступления в ЕС.

С другой стороны, как отметили журналисты, в США перспективы более неоднозначны. Большинство членов Палаты Конгресса представителей могут поддерживать Украину, но небольшое количество республиканцев придерживается довольно антиукраинских взглядов.

В материале говорится, что в долгосрочной перспективе помощь Украине превратится в партийный вопрос. Демократы по-прежнему готовы поддерживать Киев, тогда как часть республиканских избирателей, находясь под влиянием возможного кандидата в президенты Дональда Трампа, настроены скептически.

Сообщается, что пока неясно, сможет ли Европа заменить США, если те ограничат помощь Украине. Более того, речь идет не только о деньгах и материальных ресурсах, но и политической воле. Так, представители Вашингтона всегда были опорой усилий союзников, в частности, во время встреч в Рамшнайте.

Напомним, что в Минобороны Германии заявили, что условия победы в войне будет принимать исключительно Украина. По словам немецкого министра Бориса Писториуса, Россия должна проиграть и это четкая позиция Берлина. Запад продолжит поддерживать Киев до победного конца.