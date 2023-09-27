В Геническ и Скадовск россияне привезли своих "судей" и "прокуроров", — движение сопротивления

Свою деятельность в первые дни так называемые судьи и прокуроры посвятили присвоению земель и бизнесов местных украинцев, которые не пошли на сотрудничество с оккупационными властями, рассказали в движении "Желтая лента".

Во временно оккупированные города Херсонской области Геническ и Скадовск прибыли "судьи" и "прокуроры" из Российской Федерации. Свою деятельность фейковые "представители Фемиды" начали с охоты на несогласных с оккупационным режимом и присвоения их имущества, сообщает Движение сопротивления "Желтая лента".

По информации активистов движения, в течение последней недели в Геническ и Скадовск прибыло большое количество "гастролеров" из России, чтобы занять должности "прокуроров" и "судей". Так враг хочет запустить работу фейковых судебных органов.

Свою деятельность в первые дни так называемые судьи и прокуроры посвятили присвоению земель и бизнесов местных украинцев, которые отказались сотрудничать с оккупационными властями.

"О правосудии речи не идет, ведь главная задача выносить приговоры и отправлять в тюрьмы всех несогласных", — пояснили в Движении сопротивления "Желтая лента.

Ситуация на Херсонском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 27 сентября Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. На Херсонском направлении наши военные продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что украинских мужчин заставляют становиться на учет на временно оккупированных территориях Херсонской области. Оккупанты вручают повестки украинским мужчинам сразу после получения ими паспортов Российской Федерации.

Ранее, 26 сентября стало известно, что в Херсоне задержали священника УПЦ, который торговал российским оружием. Правоохранители отмечают, что задержанный подыскивал своих клиентов через собственные связи, в частности в криминальных кругах.