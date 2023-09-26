Оккупанты планируют "легализовать" хищение украинских недр в Донецкой области, — ЦНС

По информации украинского подполья, оккупационная администрация региона приняла так называемый список полезных ископаемых, на которые готовит выдавать фейковые лицензии. Речь идет о глине, известняке, песке и других ископаемых.

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На временно оккупированных территориях Донецкой области готовят раздавать "лицензии", которые не будут иметь никакой юридической силы, на добычу полезных ископаемых в регионе. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

По информации украинского подполья, оккупационная администрация региона приняла так называемый список полезных ископаемых, на которые готовит выдавать фейковые лицензии. Пока неизвестно, будут ли взимать с предпринимателей оплату за выдачу "липовых" лицензий.

"Речь идет о глине, известняке, песке и прочем. Все эти "лицензии" не имеют юридической силы и призваны лишь создать иллюзию легитимации ограбления региона, которое и так происходит", — говорится в сообщении ЦНС.

По информации Центра сопротивления, ранее такой перечень полезных ископаемых на разграбление создали на временно оккупированных территориях Запорожской области. Подполье считает, что проектом по разграблению украинских недр курирует российское министерство природы.

В Центре национального сопротивления отдельно добавили, что согласно международному праву, после деоккупации захваченных регионов Украины каждый причастный к выдаче "лицензии" понесут ответственность за преступления перед народом Украины.

Что еще известно о ситуации на ВОТ

Есть информация, что из-за дефицита пресной воды фактически невозможно запустить в работу промышленные объекты, которые сейчас находятся под временным контролем Российской Федерации. Такие проблемы российских оккупантов привели к тому, что в регионе высокий уровень безработицы и люди не могут себя обеспечивать.

Напомним, 17 сентября в Центре национального сопротивления сообщали, что РФ создает предпосылки для новой экологической катастрофы в Запорожской области. Оккупационная "администрация" уже начала расчистку русла реки Молочная и подготовку к инженерным работам. Такие действия могут привести к дефициту питьевой воды в городе Мелитополь.