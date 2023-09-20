В Донецке оккупанты создают военный ВУЗ при Минобороны РФ, — ЦНС

Оккупанты запланировали, что около 3,5 тысячи человек составят штатную численность так называемого военного заведения. Функционирование подобных учебных заведений нарушает международное право, отметили в подполье.

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Во временно оккупированном Донецке оккупанты планируют создать так называемый военный ВУЗ при Министерстве обороны Российской Федерации до 1 декабря 2023 года. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Оккупанты создают военное командное училище при министерстве нападения РФ в Донецке", — говорилось в сообщении.

Отметили, что до 1 декабря 2023 года должна быть образована так называемая федеральная государственная казенная военная образовательная установка высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище". Учреждение решили создать на базе уже существующего училища, которое работало на нужды армии "ДНР" с 2015 года. Ожидается, что штатная численность так называемого военного заведения составит 3,5 тысячи человек.

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В Центре отметили, что функционирование подобных учебных заведений нарушает международное право, поскольку в таких училищах происходит вербовка на войну против Украины жителей временно оккупированных территорий.

Напомним, 9 августа стало известно, что в захваченных помещениях высших учебных заведений Мелитопольского государственного педагогического университета (МГПУ) имени Богдана Хмельницкого и Таврического государственного агротехнологического университета (ТГАТУ) им. Дмитрия Моторного оккупанты планируют начать обучение сотрудников ФСБ и МВД. В частности, в этих помещениях враг создал псевдоуниверситет МГУ (МГУ), однако не смог набрать достаточное количество студентов.

15 сентября в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты завершают подготовку к очередной волне мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Для этого на Донбассе враг активно собирает информацию о гражданах 2006 года рождения, которым в следующем году исполнится 18 лет. Им могут начать выдавать повестки и отправлять на военную службу по мобилизации в 2024 году.