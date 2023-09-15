Растят пропагандистов: в Мелитополе оккупанты набирают подростков в "медиашколу", — ЦНС

По данным подполья, российские оккупанты подготавливают детей для будущей работы в сфере СМИ, с целью использовать их в своих интересах. Они обманывают детей, обещая им славу, и пытаются убедить их сотрудничать.

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Во временно оккупированном городе Мелитополь российские оккупанты пытаются вербовать подростков для участия в своей "медиашколе", где они могут обучаться созданию пропаганды, направленной против Украины. Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Россияне активно набирают подростков в "медиашколу" в Мелитополе, чтобы создать местных пропагандистов", — говорится в заявлении.

Российские оккупанты стараются маскировать свои средства массовой информации как местные на оккупированных ими территориях. Однако эти средства не имеют местных сотрудников, только приезжих из России. В результате так называемая "местность" оказывается всего лишь иллюзией.

Россияне готовят детей к работе в СМИ, чтобы использовать их для своих целей. Оккупанты привлекают детей обещаниями славы и побуждают их к сотрудничеству.

Сопротивление напоминает, что сотрудничество с враждебной пропагандой — это преступление, и призывает родителей контролировать, что делают их дети, и не разрешать им участвовать в таких проектах.

Напомним, 1 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что в России будут искать новых представителей для выступлений и новые медиаплощадки. Они нужны для того, чтобы распространяли дезинформацию, которая направлена на дискредитацию Украины.

19 августа руководитель департамента сбора и мониторинга дезинформации Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Алина Бондарчук рассказала об информационных кампаниях РФ, которые направлены на то, чтобы "задеть за живое".