Враг создает пропагандистов из украинской молодежи на оккупированных территориях, — ЦНС

На оккупированных территориях враг создал "альтернативные медиа" для пропаганды. Местные журналисты отказались от сотрудничества, поэтому оккупанты привлекают к работе молодых студентов.

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На временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины российские оккупанты создают пропагандистов из местной молодежи. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

"Россияне готовят новых пропагандистов с нуля для нужд своей машины лжи", — говорилось в сообщении.

Отметили, что оккупанты создают "альтернативные медиа", которые имитируют под местные. Их задача заключается в том, чтобы стать "голосом региона" и промывать мозги гражданам. Журналисты с ВОТ отказались от сотрудничества с врагом, поэтому в медиа работают преимущественно сами россияне. В Центре отметили, что россияне пытаются создать пропагандистов из местной молодежи, которая "в поисках славы и работы", поэтому готова иметь дело с врагом.

1 сентября в Луганской области 20 студентов получили так называемые "наборы блогера" и перечень тем, которые должны осветить в рамках проекта "Пишем будущее". Победители проекта станут "журналистами" во вновь созданных филиалах российских каналов.

"Молодежь сразу подписывается на преступление против своего государства, хотя в основном и не осознает свою роль", — добавили в центре.

Напомним, 1 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что в России будут искать новых представителей для выступлений и новые медиаплощадки. Они нужны для того, чтобы распространяли дезинформацию, которая направлена на дискредитацию Украины.

19 августа руководитель департамента сбора и мониторинга дезинформации Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Алина Бондарчук рассказала об информационных кампаниях РФ, которые направлены на то, чтобы "задеть за живое"