"Даже крысы молчат": в РДК рассказали о спецоперации в Курской области

Российские власти в августе трижды признавали действия диверсантов на приграничных территориях Курской области. Каждый раз уверяли, что ни один сотрудник ФСБ не пострадал.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов 26 сентября рассказал о боевом рейде российских добровольцев из РДК на территорию Курской области РФ. По словам разведчика, ликвидировали несколько единиц живой силы из ФСБ, ВС РФ и пограничной службы. В "Русском добровольческом корпусе" подтвердили заявление Буданова и отметили странное поведение российских властей в ответ на атаки. Об этом говорится в заметке в Tetegram-канале добровольцев.

Бойцы РДК объяснили, что именно беспокоит РФ в Курской области: минометные обстрелы и удары беспилотников. Подобные действия Сил обороны на украинско-российской границе уже "стали рутиной". На подобную "рутину" — на прозрачную границу, на гибель военных — не реагирует ни центральная, ни региональная власть, утверждается в заметке.

Отметили, что во время одного из первых рейдов, который произошел 2 марта в Брянской области, в эфир вышел лично президент России Владимир Путин, собрали Совет безопасности, возмущался глава Чечни Рамзан Кадыров. Тогда как через шесть месяцев — в сентябре 2023 года — все молчат.

"Сегодня молчат даже российские военные крысы. Но мы все равно по-прежнему способны удивлять!" — написала проукраински настроенные россияне.

РДК — о рейде в Курскую область РФ Фото: Русский добровольческий корпус (РДК)

Рейд РДК в Курскую область: детали

Отметим, ни ГУР, ни РДК не указали, где именно и когда состоялся рейд на территорию Курской области. В курских пабликах поиск показал три эксцесса, которые произошли в августе 2023 года: 15, 22 и 31 числа. Указывается, что доблестные российские силовики отбили все атаки "диверсантов". Пока точно не известно, имеют ли указанные события какое-то отношение к сообщениям украинских бойцов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале ничего не писал о рейдах диверсантов. Зато он ежедневно рассказывает об атаках беспилотников неизвестного происхождения.

Курская область граничит с Украиной на северо-востоке. Именно с территории этой области летят снаряды по приграничным населенным пунктам Сумской области, о которых ежедневно сообщает Сумская военная администрация.

Где проходил рейд РДК? Фото: Google maps

Напоминаем, 26 сентября командир Российского добровольческого корпуса рассказал о пополнении, которое пришло в подразделение. По его словам, новобранцев становится больше, поскольку упростили процедуру их легализации. Между тем глава ГУР Минобороны Буданов анонсировал новые рейды РДК: возможны бои в Курской и Белгородской областях РФ.