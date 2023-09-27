Украина делает все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации, — Минобороны (видео)

Замминистра обороны Александр Павлюк заявил, что планы по мобилизации могут измениться, а потому готовиться нужно всем мужчинам.

Украина делает все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации. Однако все может измениться, так как приходится подстраиваться под события на фронте и поведение россиян. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Павлюк в комментарии каналу "Мы — Украина".

По его словам, задача каждого мужчины – защитить свою страну. Поэтому гражданам нужно к этому готовиться.

"Мы делаем все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации, но вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта", — сказал Павлюк.

Он отметил, что планы по мобилизации могут быть пересмотрены.

Напомним, что адвокат Екатерина Анищенко рассказала, как мужчин в октябре будут наказывать за нарушение воинского учета. За непостановку на воинский учет можно получить штраф до 3500 гривен, а за несвоевременное уведомление ТЦК о смене места жительства можно получить штраф до 5100 гривен.

Также сообщалось, в каких случаях военнообязанные получают тюремные сроки. Так, ТЦК могут объявить уклонистов в розыск, чтобы составить админпротоколы, но суды закрывают дела после истечения срока наложения взыскания.