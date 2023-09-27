"Будет конфронтация": Шольц боится предоставлять техников для работы с ракетами TAURUS, — WSJ

Одна из партий в Бундестаге, которая входит в правительственную коалицию, поддерживает предоставление ракет TAURUS вопреки воле канцлера Шольца. Между тем Шольц боится, что действия Германии разозлят Москву, пишут журналисты.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц по состоянию на 27 сентября не подтвердил, что Украина получит крылатые ракеты Taurus. Глава немецкого правительства опасался, что этими ракетами ВСУ будет наносить удары по территории России. Поэтому требовал стопроцентных гарантий, что этого не произойдет. Выяснилось, что Бундестаг имеет еще одну причину для задержки решения. При этом вспоминают о технических специалистах, которые должны были бы помочь Силам обороны запускать ракеты. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Издание объяснило, какие именно аргументы высказал Шольц, объясняя свою позицию. Немецкий канцлер указал, что вместе с ракетами Taurus Бундесвер должен предоставить технический персонал, который приедет на территорию Украины. Техники должны будут обслуживать и управлять оружием, которое ВСУ будут запускать по укреплениям ВС РФ.

Шольц убежден, что появление немецких специалистов на поле боя в Украине "еще глубже втянет Германию в конфликт". Такие действия усилят недовольство Кремля: начнется "прямая конфронтация с Россией", — указали авторы WST.

TAURUS для Украины: детали

Относительно поставок TAURUS для Украины немецкие парламентарии от Партии зеленых имеют позицию, отличную от позиции канцлера. В частности, издание цитирует депутата Антона Хофрайтера, который советует канцлеру прекратить блокирование соответствующего решения. По его мнению, подобные действия показывают президенту России Владимиру Путину, что он имеет шанс добиться успеха в войне.

"Колебания и технические оправдания лишь укрепляют веру Путина в то, что он все еще может победить, и это лишь продолжает войну", — сказал Хофрайтер.

TAURUS — крылатая высокоточная ракета, которую разработали конструкторы Германии. Ракета способна достать до цели на расстоянии до 500 км и несет достаточно взрывчатки, чтобы уничтожить подземные бункеры, мосты, порты и корабли. Скорость ракеты — 1163 км/ч, общий вес вместе с горючим — 1360 кг, вес взрывчатки — 45 кг.

Немецкое издание Spiegel утверждает, что Украина 26 сентября 2023 года направила официальный запрос в Германию о поставках крылатых ракет Tautus. На сегодня окончательный ответ Бундестаг еще не обнародовал.

Напоминаем, из США сообщают, что Украина может получить крылатые ракеты ATACMS. Впрочем, специалисты предполагают, что это будут снаряды, которые не долетят до Крыма, но все же существенно повредят логистике и укреплениям ВС РФ.