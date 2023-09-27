Пропагандистов РФ ждет скамья подсудимых в Гааге, — экс-главный военный прокурор (видео)

По словам Виктора Чумака, пропагандистов России ждет реальное привлечение на скамью подсудимых в Гааге и сейчас обсуждается форма трибунала.

Пропагандистов Российской Федерации ждет скамья подсудимых Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Все эти люди могут стать подсудимыми. ООН начала расследование против российских пропагандистов из-за подстрекательства к геноциду украинцев. Об этом заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор (2019-2020 гг.) Виктор Чумак заявил 27 сентября в эфире телеканала FREEДОМ.

"Пропагандистов России ждет реальное привлечение на скамью подсудимых в Гааге. Мы говорим о трибунале, который может произойти. Сейчас форма трибунала обсуждается и ищут правильную форму трибунала", — сказал Чумак.

При этом юрист отметил, будет сложно доказать, что совокупность преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины, направлена на уничтожение нашей нации.

"Очень сложно доказать, что именно целью государственной политики РФ, целью этих действий является не просто уничтожение конкретного человека, а уничтожение целой определенной группы людей по определенному признаку — этническому, национальному", — считает Чумак.

Также бывший прокурор отметил, что обществу на Западе сложно представить, что такие страшные вещи могут происходить в наше время.

"Это сложно представить, что такие зверства могут быть в ХХІ веке, такие зверства могут быть на территории Европы… Поэтому у людей включается такая защитная реакция, что так невозможно, так же люди не поступают вообще, цивилизованные люди. Они ж Россию всегда считали цивилизованным государством, вели с ними бизнес и с удовольствием туда ездили. А сейчас им приходится принимать то, что эта страна, ее руководство и политика этой страны может быть направлена на уничтожение абсолютно другой нации", — отметил Виктор Чумак.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что в докладе комиссии ООН вопрос геноцида украинского народа рассматривается только в свете публикаций в росСМИ, которые "возможно являются" подстрекательствами.

Ранее, в марте 2023 года комиссия ООН не нашла достаточных доказательств, которые можно было бы квалифицировать как геноцид украинского народа. В сентябре Эрик Месе заявил, что комиссия до сих пор не пришла к консенсусу, происходит ли в стране геноцид.