Самая большая угроза: Столтенберг рассказал о намерениях Путина относительно войны в Украине (видео)

По словам Столтенберга, Россия для стран НАТО является угрозой, самой большой за последние десять лет. На позицию России относительно войны не влияют чувствительные потери, которые она несет на поле боя в Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в США заявил, что Россия в целом не возражает против мирных переговоров с Украиной. Однако при этом не собирается прекращать боевые действия, но требует отказаться от попыток вступить в НАТО. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу спрогнозировал, что война продлится до 2025 года — пока не будут достигнуты поставленные цели. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, на каком этапе находится сейчас война РФ против Украины. В частности, остановился на украинском контрнаступлении и мировой угрозе со стороны Кремля. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой Североатлантического альянса.

Слова Столтенберга прозвучали в Брюсселе во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиня (Evika Siliņa). Глава НАТО подтвердил успехи Украины линии фронта. Во-первых, ВСУ удалось пройти первую линию обороны ВС РФ. Во-вторых, нанесены чувствительные удары по кораблям ЧФ РФ. Однако эти успехи не означают, что Россия готова к мирным переговорам.

Столтенберг о войне в Украине: детали

Во время выступления прозвучали слова благодарности народу Латвии, который присоединился к оказанию военной и политической помощи Украине. Также отмечено, что страна защищена боевым подразделением НАТО из Канады, которое "усиливает сдерживание и оборону НАТО на восточном фланге Альянса".

Между тем Россия не планирует прекращать войну и не отказывается от угроз в сторону внешнего мира, отметил глава Генсек Альянса. Отметил, что это самая большая мировая угроза, которая возникала в течение последних десяти лет. При этом намерения президента России Владимира Путина не изменились, несмотря на успехи ВСУ на поле боя.

"Мы не видим никаких признаков того, что цели Путина изменились", — подытожил Йенс Столтенберг.

Отметим, две страны — члены НАТО — США и Германия не согласовали предоставление Украине дальнобойных высокоточных ракет, способных достать до укреплений и логистических путей ВС РФ в Крыму и на оккупированном юге.

Правительство США вроде бы согласилось предоставить ракеты ATACMS, впрочем, выбрали модификацию, которая не способна достать до полуострова. Между тем Федеральный канцлер Олаф Шольц ищет все новые причины, чтобы не отправить в Украину ракеты TAURUS, летящие на расстоянии полтысячи километров. Сначала он заявлял, что боится ударов ВСУ по "исконно русской земле". Потом придумал новую отговорку: якобы немецкие специалисты должны сопроводить ракеты в Украину и это дополнительно разозлит Кремль.

Напоминаем, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, как Россия обходит санкции и получает возможность строить все новое оружие для войны в Украине. По его словам, к сделкам приобщаются компании из Европы и Южной Азии. Кроме того, он объяснил, решится ли Россия на ядерный удар в ответ на массированные атаки ВСУ по Крыму.