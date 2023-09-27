Швейцарские банки Credit Suisse и UBS подозревают в обходе санкций против РФ, — Bloomberg

На счетах одного швейцарского банка хранится 33 млрд долларов, которые принадлежат российским богачам. Между тем во всех банках Швейцарии лежат 200 млрд долларов россиян, из них заморожено лишь 4%.

США, ЕС и ряд стран-партнеров Украины наложили на РФ санкции из-за вторжения в феврале 2022 года и гибридной войны в 2014 году. За это время американское правительство наложило финансовые ограничения на более тысячи россиян: с ними запрещено вести финансовые дела. Между тем швейцарский банк Credit Suisse продолжил помогать гражданам РФ проводить транзакции за рубежом. Именно поэтому он находился под надзором Минфина США — его руководители получили повестки и должны были объяснить свои действия. В сентябре 2023 года чиновники США решили детально разобраться в сделках Credit Suisse и финансовой группы UBS, которая купила проблемный банк в марте этого же года. О ситуации рассказало издание Bloomberg.

Издание ссылается на анонимные источники в правительстве США, посвященные в детали дела. Источники утверждают, что Минюст активизировал расследование против банка Credit Suisse и финансовой группы UBS. Подозрения касаются сотрудничества с россиянами, которым они помогают обходить санкции. Если раньше чиновники просто рассылали повестки, чтобы получить какие-то объяснения, то теперь началось "полномасштабное расследование", указывает Bloomberg.

На предыдущем этапе дела следователей интересовали действия швейцарского банка Credit Suisse. Позже проверяющие заподозрили, что законы США нарушила и компания UBS, которая купила этот банк шесть месяцев назад.

Санкции против РФ: детали

Расследование в отношении нарушителей санкций против РФ пока не дошло до стадии выдвижения обвинений, информировал анонимный источник. Между тем руководителей Credit Suisse и UBS просят объяснить, как они проводили счета клиентов из России, которые находились в санкционном списке США. При этом речь идет не только о нарушениях, начиная с февраля 2022 года. Речь идет о событиях восьмилетней давности, когда Кремль осуществлял аннексию Крыма.

Credit Suisse — сеть швейцарских банков, которая имела филиалы в 56 странах мира, в том числе — в России. В марте 2023 года компанию приобрела другая швейцарская финансовая группа — UBS. В Bloomberg указали, что новые владельцы получили 4 трлн долл., но также приобрели проблемы, которые сопровождали деятельность банка. В августе 2023 года Кремль арестовал активы обеих компаний и ограничил доступ к акции.

Между тем расследование против Credit Suisse — не первое, которое ведут в США. В частности, все еще изучают дело об избежании уплаты налогов клиентами банка — гражданами США. Общая сумма возможного сокрытия средств — 2,6 млрд долл.

До февраля 2022 года на счетах россиян в Credit Suisse хранилось 60 млрд долл., пишет издание. За год после этого сумма уменьшилась вдвое — составляет 33 млрд долл.

По ориентировочным оценкам, на счетах швейцарских банков находится 200 млрд долл. активов, принадлежащих россиянам. При этом после начала санкционного давления на РФ банкиры заморозили лишь 8,4 млрд долл. — то есть лишь 4%.

Отметим, на мониторинговых сайтах можно проследить, как менялась стоимость акций банковских групп Credit Suisse и UBS в течение последних пяти лет. В частности, в Credit Suisse особенно ощутимое падение произошло зимой 2022 года, но до того в основном наблюдался стабильный рост. Тогда как в UBS наблюдался рост до начала 2023 года, а затем стоимость акций то внезапно росла, то падала.

Напоминаем, расследователи обнаружили швейцарского сырьевого трейдера, который наладил массированный вывоз из РФ листовой меди. В частности, удалось выяснить, что россияне продали 5 тысяч тонн металла итальянской компании через арабского посредника, причем Турцию использовали просто как перевалочный пункт.

Между тем европейские и восточные компании помогают Кремлю выпускать новое оружие. Эксперт рассказал, что к сделкам причастны, например, Армения, Турция, Арабские Эмираты и Сингапур.