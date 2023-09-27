Производство "Shahed": США ввели санкции против транснациональной сети, помогающей Ирану

По словам замминистра Брайана Нельсона, США будут продолжать привлекать к ответственности тех, кто способствует распространению Ираном своих БпЛА в РФ.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 27 сентября ввело санкции против пяти юридических и двух физических лиц, базирующихся в Иране, Китайской Народной Республике (КНР), Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которые участвуют в закупке важных деталей для иранской программы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, эта сеть способствовала поставкам и финансовым операциям в поддержку закупки серводвигателей — важнейшего компонента, используемого в иранских БпЛА серии "Shahed".

"Иран поставляет России БпЛА "Shahed -136" для поддержки незаконного вторжения России в Украину. Один из серводвигателей, приобретенных названной сегодня сетью, был обнаружен среди остатков управляемого беспилотника, который недавно был сбит на Украине", — говорится в сообщении.

"БпЛА иранского производства продолжают оставаться ключевым инструментом России в ее атаках на Украину, в том числе тех, которые терроризируют украинских граждан и атакуют ее критически важную инфраструктуру", — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон.

По его словам, Соединенные Штаты в координации с союзниками будут продолжать привлекать к ответственности тех, кто способствует распространению Ираном своих БпЛА в Россию.

С сентября 2022 года OFAC применило девять раундов санкций, направленных против иранской программы БпЛА.

Кто попал под санкции США

Минфин США наложил санкции на следующие компании:

иранская компания "Pishgam Electronic Safeh Company", закупившая тысячи серводвигателей для БпЛА на сотни тысяч долларов;

компании из Гонконга "Hongkong Himark", которая выполнила несколько заказов на сервомоторы на сумму свыше миллиона долларов;

две турецкие компании "Dal Enerji" и "Anka Port", которые способствовали финансовым операциям на общую сумму сотни тысяч долларов в поддержку закупки серводвигателя;

компания "Farhad Ghaedi" из ОАЭ, способствовавшая доставке тысяч серводвигателей через Дубай для последующей поставки в Иран.

Напомним, 26 сентября сообщалось, что США ввели новые санкции против российских компаний, связанных с ВПК. Среди российских компаний, которые попали под расширенные ограничения Соединенных Штатов Америки, оказался крупнейший производитель титана в РФ.

Кроме этого стало известно, что Кремль запустил механизм экспорта, который простаивал 8 лет. По словам журналистов, экспорт газа через порт в Керчи был приостановлен в 2015 году, но теперь Кремль решил его возобновить, несмотря на угрозы безопасности. Большинство газа отправляется морскими путями в Турцию.