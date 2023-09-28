"Возмутительно": в МИД Румынии признали, что война в Украине затронула их страну (видео)

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску отметила, что РФ нарушает румынское воздушное пространство и ставит под угрозу жителей страны.

Война Российской Федерации против Украины коснулась непосредственно Румынии. Об этом сказала министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску в рамках конференции Центра анализа европейской политики (CEPA) 27 сентября.

Луминица Одобеску высказалась о падении на территории своей страны обломков БПЛА, подобных тем, которыми россияне атакуют украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

"Это очень серьезно, и это представляет риск для наших граждан", — заявила глава внешнеполитического ведомства.

Глава МИД подчеркнула, что упомянутый инцидент является нарушением воздушного пространства Румынии. Министр также упомянула о том, что румынские власти "решительно осудили" все удары ВС РФ по украинской гражданской инфраструктуре.

"Ситуация с безопасностью в нашем регионе ухудшается… То, что Россия в последнее время делает в нашем регионе – возмутительно", — заявила Одобеску.

Одобеску также заявила о необходимости продолжать помогать Украине, а также отметила что Румыния поддерживает "формулу мира", предложенную президентом Владимиром

"Украинцы не только защищают свою страну, они также защищают нас, нашу безопасность, нашу свободу", — сказала министр.

Луминица Одобеску приняла участие в конференции CEPA

Напомним, ночью 26 сентября Вооруженные силы Российской Федерации повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией. Вражеская атака дронами продолжалась два часа. В результате попадания БПЛА произошло возгорание автотранспорта.

Ранее, 13 сентября, Министерство обороны Румынии сообщило, что в 15 км от румынско-украинской границы были найдены обломки, которые могут быть элементами российского беспилотника. Фрагменты были обнаружены после атак российских дронов на Измаил.