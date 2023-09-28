"Усилят военное сотрудничество": Иран может договориться с РФ о передаче ракет, — ISW

По данным экспертов, Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или больше.

Иран сможет достичь договоренности с Россией относительно передачи ракет после завершения действия резолюции Совета Безопасности ООН № 2231, запрещающей Ирану заключать подобные соглашения. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Согласно данным экспертов, Сергей Шойгу, министр обороны России, совершил визит в Тегеран 19 сентября с целью обсудить возможности усиления взаимного оборонительного и военного сотрудничества между Россией и Ираном.

Во время его визита в штаб Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) командующий этим ведомством, бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде провел экскурсию для генерала Сергея Шойгу по иранскому арсеналу беспилотных систем, ракет и противовоздушной обороны.

В ходе визита генерал Шойгу также провел обсуждение с министром обороны Ирана, бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани об истечении срока действия ограничений на ракетные программы, установленных резолюцией Совета Безопасности ООН № 2231. В соответствии с этой резолюцией Иран ограничен в поставках баллистических ракет в другие страны.

Аштиани ранее заявлял, что после окончания действия ограничений Иран готов развивать оборонные и стратегические отношения со "всеми независимыми странами".

"Отчеты украинской и израильской разведок говорят о том, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или больше", — отметили в ISW.

Напомним, 26 сентября портал "Милитарный" сообщил, что иранские беспилотники Shahed-136, с помощью которых российские оккупанты постоянно атакуют Украину, теперь получили модифицированную стартовую площадку для установки на обычные внедорожники-пикапы.