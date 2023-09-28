Удачный штурм: бойцы "Азова" взяли в плен командира ВС РФ (видео)

По словам "азовцев", они оказали помощь раненым. Всем остальным пленникам наши защитники обеспечили надлежащие условия содержания в нашем государстве.

Украинские военные из бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" захватили российских военнослужащих во время атаки на вражеские позиции. Среди пленных оказался командир одного из военных подразделений оккупантов. Об этом сообщили представители "Азова" в Telegram.

Помимо этого, бойцы из бригады "Азов" также оказали помощь раненым. Всем остальным пленникам были обеспечены соответствующие условия содержания в пределах нашей страны.

"Азовцы" сообщили, что в ходе атак на вражеские позиции бойцы 1-го и 2-го батальонов 12-й бригады специального назначения захватили четырех военнослужащих из российской армии в плен.

"Среди пленных: командир отделения 228 мотострелкового полка, бойцы рядового состава, а также представители подразделения "Шторм-Z", – сказали военные.

Боцы подчеркнули, что оказали полную медицинскую помощь всем раненым российским военнослужащим и обеспечили их достойными условиями содержания. В ближайшем будущем этих оккупантов передадут соответствующим ведомствам, чтобы они могли быть использованы в качестве части обменного фонда для освобождения наших защитников, находящихся в плену у российских вооруженных сил.

Напомним, что во время зачистки последней улицы в освобожденной 17 сентября Клещиевке пограничники "Стального кордона" Гвардии наступления взяли в плен раненого военнослужащего РФ.

Бойцы 47 Отдельной механизированной бригады показали, как взяли в плен военных Вооруженных сил Российской Федерации во время штурмовых действий на Мелитопольском направлении.