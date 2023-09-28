"Не выводя на боевой курс": РФ во время недавнего обстрела Одессы ударила из бухты Новороссийска

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, такая тактика может подвергать опасности и сам экипаж подводной лодки.

В ходе одной из последних ракетных атак на Одесскую область российские военные осуществили удар с подводной лодки. Враги провели атаку, избегая фактического выхода судна на боевой курс. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк.

Захватчики провели атаку на Одесскую область, используя подводную лодку, которая фактически находилась в бухте Новороссийска.

"Во время одной из крайних атак по Одесской области враг использовал подлодку фактически из бухты Новороссийска, не выводя ее на боевой курс", – сказала она.

Гуменюк также сообщила, что такая тактика может ставить под угрозу и сам экипаж подводной лодки.

"Очевидно, что планирование операции было достаточно сумбурным", — заявила спикер.

По ее мнению, атака на Одесскую область из бухты Новороссийска может быть связана с текущими изменениями в командном составе Черноморского флота России, вызванными "определенными событиями".

Скорее всего, говорится о ночной атаке 25 сентября. Тогда оккупанты атаковали крылатыми ракетами типа "Калибр" с помощью дизель-электрической подлодки "Старый Оскол", а также малого ракетного корабля "Ингушетия".

Напомним, что ночью 25 сентября российские военные атаковали мирные города Украины. В частности, для атаки по Одессе враг использовал ракеты и дроны-камикадзе типа Shahed. По словам председателя Одесской областной городской администрации Олега Кипера, под обстрелом оказалась припортовая инфраструктура. Также произошло попадание в заброшенное здание многоэтажки. Разрушениям подверглось складское помещение и частный дом в пригороде.

Враг пытался атаковать Украину крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными дронами типа Shahed-136/131. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 ракет типа "Калибр", 19 беспилотников типа "Shahed-136/131".