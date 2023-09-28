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"Не выводя на боевой курс": РФ во время недавнего обстрела Одессы ударила из бухты Новороссийска

Анастасия Ковалева
Россия во время одной из атак ударила из бухты Новороссийска

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, такая тактика может подвергать опасности и сам экипаж подводной лодки.

В ходе одной из последних ракетных атак на Одесскую область российские военные осуществили удар с подводной лодки. Враги провели атаку, избегая фактического выхода судна на боевой курс. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк.

Захватчики провели атаку на Одесскую область, используя подводную лодку, которая фактически находилась в бухте Новороссийска.

"Во время одной из крайних атак по Одесской области враг использовал подлодку фактически из бухты Новороссийска, не выводя ее на боевой курс", – сказала она.

Гуменюк также сообщила, что такая тактика может ставить под угрозу и сам экипаж подводной лодки.

"Очевидно, что планирование операции было достаточно сумбурным", — заявила спикер.

По ее мнению, атака на Одесскую область из бухты Новороссийска может быть связана с текущими изменениями в командном составе Черноморского флота России, вызванными "определенными событиями".

Скорее всего, говорится о ночной атаке 25 сентября. Тогда оккупанты атаковали крылатыми ракетами типа "Калибр" с помощью дизель-электрической подлодки "Старый Оскол", а также малого ракетного корабля "Ингушетия".

Напомним, что ночью 25 сентября российские военные атаковали мирные города Украины. В частности, для атаки по Одессе враг использовал ракеты и дроны-камикадзе типа Shahed. По словам председателя Одесской областной городской администрации Олега Кипера, под обстрелом оказалась припортовая инфраструктура. Также произошло попадание в заброшенное здание многоэтажки. Разрушениям подверглось складское помещение и частный дом в пригороде.

Враг пытался атаковать Украину крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными дронами типа Shahed-136/131. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 ракет типа "Калибр", 19 беспилотников типа "Shahed-136/131".