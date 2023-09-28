"Часы тикают": РФ выжидает, пока Запад отвернется от Украины, — NYT

По информации экспертов, пока что ВС РФ не стремятся захватывать новые территории, ведь находясь в обороне они ничего не теряют. С приходом дождей и слякоти многое может измениться.

Российская Федерация выжидает момент, когда Запад отвернется от Украины и станет меньше поставлять военной помощи. Об этом заявила постдокторантка по военным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марина Мирон, передает The New York Times 28 сентября.

По ее словам, сейчас российские военные не стремятся к тому, чтобы быстро завоевать новые территории Украины. Их тактика состоит в том, чтобы удерживать то, что временно находится под их контролем.

"Не двигаясь вперед, они ничего не теряют", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что замедление контрнаступления якобы связано с рисками для Украины, ведь если окажется, что вряд ли в ближайшее время получится вернуть под свой контроль значительную часть территорий, тогда поддержка Запада может ослабнуть.

Россия на это и надеется. Она "пытается выждать, пока Запад не отвернется, считает Марина Мирон.

Несмотря на это, продвижение ВСУ вперед продолжается и оборона на юге прорывается. В августе удалось установить контроль над населенным пунктом Работино, а также зафиксированы успехи в районе села Вербовое.

"Но часы тикают для того, чтобы контрнаступление Украины получило значительные территориальные достижения. В следующем месяце ожидаются сильные дожди, а болотистая местность может препятствовать использованию тяжелых транспортных средств, таких как недавно прибывшие американские танки Abrams и танки Challenger, поставленные Британией. Потому что когда есть грязь и у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет", — продолжила Марина Мирон.

Напомним, что Oryx сообщил, что россияне теряют значительно больше техники, чем раньше. Потери ВС РФ заметно больше потерь защитников в вопросе боевых машин, самолетов и ПВО. Однако бронетранспортеров бойцы страны-агрессора теряли на фронте меньше.