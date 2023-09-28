Родителям угрожают: на оккупированной Херсонщине весь класс отказался вставать под гимн РФ

По словам замглавы облсовета Юрия Соболевского, россияне хотят привить правила Кремля на оккупированных территориях. В связи с этим продолжается террор местного населения, но сопротивляются даже дети.

Украинские школьники, которые находятся во временно оккупированной части Херсонской области, отказались на уроке вставать под гимн Российской Федерации. Об этом рассказал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский для "Эспрессо" 28 сентября.

По его словам, террор со стороны противника в отношении мирного населения продолжается, однако их встречает сопротивление со стороны украинцев. Даже дети не хотят терпеть действий Кремля.

"Оккупанты постоянно включают гимн России. В этот раз целый класс отказался встать под этот гимн. Родителей вызвали в школу, приезжал представитель следственного комитета, проводилась работа с родителями", — заявил Юрий Соболевский.

Отдельно глава Херсонского областного совета отметил, что если ситуация повториться снова, тогда российские оккупанты могут перейти к крайним мерам. Родителей планируют лишать родительских прав, о чем их уже предупредили. Детей в таком случае могут вывезти на территорию России, в местные интернаты.

"Таких примеров на самом деле очень много. К примеру, аграрии отказываются регистрировать земельные участки в российские кадастровые реестры или перерегистрировать собственный бизнес по российским стандартам, не платят России налоги. Земельные участки россияне считают свободными", — продолжил Юрий Соболевский.

Напомним, 24 сентября сообщалось, что российских детей начали готовить к войне. В ближайшее время школьники будут получать базовую военную подготовку в возрасте 7-8 лет. Их будут учить рыть окопы, метать гранаты и стрелять из оружия.