"Милитаризация школ": российских детей начали готовить к войне, — СМИ

Российские дети будут получать базовую военную подготовку в возрасте 7-8 лет. Школьников будут учить рыть окопы, метать гранаты и стрелять из оружия.

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В Российской Федерации школьников начали готовить к войне. Об этом сообщило издание CNN.

"Милитаризация российских государственных школ усилилась после российского вторжения в Украину, управляемая не спонтанной вспышкой патриотического чувства, а правительством в Москве", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в российских школах начали прославлять службу в ВС РФ, создавать "добровольные роты" из подростков и менять школьную программу с уклоном на защиту Родины. Кроме этого, школьников учат рыть окопы, метать гранаты и стрелять из оружия. В частности, в школах РФ действуют около десяти тысяч так называемых "военно-патриотических" клубов.

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Также в России произошла смена школьных учебников. В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в школьную программу курса "Основы безопасности и обороны Отечества". В рамках инициативы создали курсы, которые включали экскурсии по воинским частям, военно-спортивные игры, встречи с военнослужащими и ветеранами, занятия на БПЛА. Кроме этого, школьников будут учить применять боевые патроны. Согласно МОН РФ, эту программу тестируют в этом году и введут в 2024.

Россияне переписывают историю, в частности на обложке учебника "История России" размещен Крымский мост. Также создали новый раздел, посвященный новейшей истории Украины. Кроме этого, есть разделы "Фальсификация истории", "Возрождение нацизма", "Украинский неонацизм", "Россия — страна героев".

По информации издания, российские дети в возрасте 7-8 лет уже получают базовую военную подготовку. Российских учителей, которые не согласны с новыми изменениями, увольняют. Кроме этого, некоторые родители выступают против подобного изменения школьной программы, но большинство — поддерживает.

Напомним, 29 августа стало известно, что оккупанты завели семь тонн пропагандистской литературы на временно оккупированные территории Херсонской области. В этих книгах РФ сделали виновной в войне Украину.

21 июля заместитель председателя Совета Федерации РФ Артем Шейкин рассказал о новом предмете в российских школах — "основы боевого применения беспилотников". В частности, школьники будут изучать типы БПЛА, их назначение, тактико-технические характеристики, пристрел дрона, как вести разведку и средства противодействия вражеским БПЛА.