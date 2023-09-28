СБУ задержала информаторку РФ, которая наводила удары по позициям ВСУ под Бахмутом (фото)

По данным правоохранителей, подозреваемая периодически публиковала на прокремлевских интернет-ресурсах информацию о перемещении украинских защитников в Донецкой области.

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала еще одну информаторку спецслужб Российской Федерации, которая передавала оккупантам информацию о Силах обороны в Донецкой области. Об этом сообщает СБУ.

"Больше всего агрессора интересовали данные о местах базирования и направлениях движения украинских защитников, которые привлечены к контрнаступательным операциям в районе Бахмута", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что женщина передала захватчикам координаты временной дислокации и движения десантных подразделений ВСУ в направлении передовой.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили этот факт и проинформировали командование украинских войск о возможных угрозах со стороны агрессора. Это позволило провести комплексные мероприятия для обеспечения безопасности Сил обороны по указанным локациям.

По данным следствия, вражеской соратницей оказалась жительница прифронтового города Константиновка.

"Фигурантка периодически публиковала на прокремлевских интернет-ресурсах информацию о перемещении украинских защитников в Донецкой области", — отмечают в СБУ.

Именно таким образом российские спецслужбы пытались получать разведданные. Для сбора информации женщина обходила местность и скрыто наблюдала за переправкой военной техники ВСУ. Полученные данные выкладывала в виде текстовых сообщений в пророссийский Телеграмм-канал.

Во время обысков у задержанной обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее переписки с агрессором.

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"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ)", — добавляют правоохранители.

Женщина находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, 27 сентября благодаря доказательной базе СБУ реальный срок заключения получил еще один коллаборационист, который сотрудничал с агрессором в период оккупации Харьковщины. Злоумышленник был задержан сразу после освобождения Купянского района.