Бойцы 80-й бригады показали, как уничтожили личный состав ВС РФ в Клещиевке (видео)

Украинские бойцы запускали с беспилотников снаряды по позициям ВС РФ, после чего в небо поднимался густой серый дым, а враг нес потери.

Бойцы 80-й Отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожали российских военных на их позициях в Клещиевке Донецкой области. Видео опубликовали в аналитическом Telegram-канале DeepState.

"Наши друзья из 80-й бригады поделились архивными кадрами работы по к**апам в Клещиевке", — говорилось в сообщении.

Отметили, что на опубликованном видео видно работу группы аэроразведки "Фокстрот". В частности, ролик передает атмосферу и условия, в которых пришлось работать украинским военным днем и ночью.

Видео начинается с последствий взрыва, после которого в небо начал подниматься густой белый дым. Затем под звуки взрывов один из военных запустил беспилотник с прикрепленной гранатой. После чего она отработала по позициям российских военных.

После того, как дрон находил военных РФ, украинские операторы БПЛА сбрасывали на них снаряды. В результате чего после взрыва в небо поднимался дым, а военные Вооруженных сил Российской Федерации погибали.

Напомним, 26 сентября аэроразведчики 56-й Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады показали уничтожение личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. Это удалось сделать с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые находили российскую военную технику. После удачных ударов вражеская техника загоралась. Живую силу ВС РФ удалось уничтожить прямым попаданием.

25 сентября появилось видео, как с помощью самоходных артиллерийских установок бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили позиции БПЛА, склад боекомплекта и миномет оккупантов.