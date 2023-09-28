ВС РФ готовятся к масштабному наступлению в районе Купянска и Лимана, — командование

По словам спикера Восточной группировки войск Ильи Евлаша, на один из участков фронта прибыла 25-я армия оккупантов, которая и будет пытаться переломить ситуацию. При этом, у них серьезные проблемы с обеспечением.

Российские оккупанты после небольшого перерыва начали постепенно восстанавливать наступление на Лимано-Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона 28 сентября.

По его словам, к боевым действиям на этом участке фронта присоединилась вражеская 25-я армия, при этом, у них фиксируются большие проблемы, в том числе с обеспечением и личным составом.

Кроме того, сейчас значительно увеличилось количество авиационных ударов со стороны противника.

"Таким образом 21 раз он применял свои штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52 вблизи Северского и Серебрянского лесничества, куда пришлось больше всего ударов по авиации противника. Также 517 обстрелов нанес враг по позициям ВСУ. Произошло 2 боевых столкновения", — заявил Илья Евлаш.

Отдельно было отмечено, что на Лимано-Купянском постепенно восстанавливаются боевые столкновения со стороны ВС РФ. Они пытаются штурмовать украинские позиции.

"Раньше мы фиксировали затишье. Противник укреплял свои фортификационные постройки. Мы фиксируем, что у них проблемы с тренировкой военнослужащих, которые сейчас участвуют на Лимано-Купянском направлении. И проблемы с обеспечением техники и личным составом", — продолжил Илья Евлаш.

Напомним, 27 сентября эксперт прогнозировал активизацию боев под Купянском. По словам экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, россияне продвигаются через собственные минные поля и подтягивают боевую технику к первой линии фронта