В Беларуси появились захваченные украинские броневики КрАЗ Cobra (фото)

Украина официально не поставляла Беларуси броневики Cobra, поэтому вероятнее всего в Беларусь машины передала РФ или наемники ЧВК "Вагнер".

Министерство обороны Беларуси засветило на учениях захваченный в Украине броневик КрАЗ Cobra. Об этом стало известно из публикации ведомства в официальном телеграм-канале.

Во время учений территориальной обороны в Могилевской области были отработаны задачи по отражению атаки диверсионно-разведывательной группы. Рота огневой поддержки территориальных войск продемонстрировала навыки. Среди прочего вооружения засветился украинский КрАЗ Cobra, который официально никогда не поставлялся в Беларусь.

Маневры проходили на полигоне "Осиповичский", который принадлежит 51-й гвардейской артиллерийской бригаде. Захваченную машину перекрасили в черный цвет. В "Милитарном" предполагают, что Беларусь могла получить Cobra от российских войск или наемников из ЧВК "Вагнер", которые ранее могли захватить украинский броневик. Именно на "Осиповичском" полигоне наемники тренировали белорусскую тероборону.

На фотографиях, которые были опубликованы в телеграм-канале "Асіповіцкій край", четко видно, что на броневике есть надпись KRAZ.

Украинский броневик в Беларуси Украинский броневик в Беларуси Украинский броневик в Беларуси

Cobra — это броневик, который производится в Украине по лицензии Streit Group. По данным Oryx, оккупанты захватили по меньшей мере 6 машин КрАЗ Cobra.

Напомним, 24 сентября РФ и Беларусь продолжила совместные учения, которые продолжаются уже 74 недели.

Также в ГПСУ сообщили, что количество наемников ЧВК "вагнер" в Беларуси составляет около 1000 человек.