Выгодная ситуация для Украины: в ГПСУ назвали количество наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Беларусь продолжает поддерживать РФ в войне против страны, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство. Россия не имеет достаточное количество сил на территории РБ, чтобы начать повторное наступление, уверены в ГПСУ.

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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси осталось около тысячи наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом он сообщил во время телемарафона.

Он отметил, что на территории Беларуси сложилась выгодная для Украины ситуация, поскольку наемники ЧВК "Вагнер" не задержались там.

"По нашим данным там (в Беларуси, — ред.) сейчас их (боевиков, — ред.) находится менее тысячи человек", — сказал Андрей Демченко.

Он отметил, что несколько месяцев назад их количество на территории Беларуси колебались в районе шести тысяч.

По словам Демченко, ситуацию на границе с Беларусью контролируют Силы обороны, подразделения ГПСУ. Также на усилении находятся ВСУ и Нацгвардия. Военные понимают, что происходит по ту сторону границы, а потому готовы к развитию любых ситуаций. ГУР следит за тем, что происходит на границе, в Беларуси и на территории Российской Федерации.

Кроме этого, Андрей Демченко убежден, что Россия не имеет достаточное количество сил на территории Беларуси, чтобы начать повторное вторжение или прибегнуть к любым другим ситуациям для нагнетания. Однако Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. В частности, страна предоставляет агрессору свою инфраструктуру и воздушное пространство.

Напомним, 22 сентября в Центре национального сопротивления рассказали, что в Беларуси наемникам ЧВК "Вагнер" предложили квартиры без очереди в обмен на то, что те вступят в белорусскую ЧВК "ГардСервис". Зато в лучшем случае белорусские военные получают квартиры "под пенсию".

18 сентября стало известно, что в лагере ЧВК "Вагнер" в Беларуси демонтировали часть палаток. Согласно спутниковым снимкам от 9 и 18 сентября, в северной части лагеря демонтаж полностью завершен.