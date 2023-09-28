Оккупанты собираются перекрыть Крымский мост на целую ночь: что произошло

Незаконное сооружение, которое неоднократно подвергался ударам со стороны Сил обороны Украины, будет закрыто в течение девяти часов. Оккупанты заверяют, что хотят провести "восстановительные работы".

На временно оккупированном Крымском полуострове собираются перекрыть незаконно построенный Керченский мост на всю ночь. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии" 28 сентября.

Отмечается, что сооружение будет закрыто в течении девяти часов. Начнут действовать ограничения с 21:00 28 сентября, а закончатся 29 сентября в 06:00.

"Мост перекроют в связи с проведением "восстановительных работ". В середине сентября российские власти Крыма заявили о возобновлении движения по участку Керченского моста, разрушенному после взрывов 17 июля", — говорится в сообщении.

Тогда было разрушено дорожное полотно на пролетах моста, которое сейчас и будут пытаться залатать.

Стоит отметить, что в последнее время, в связи с участившимися атаками по Крымскому полуострову, мост начали регулярно перекрывать. Происходит это во время воздушных тревог, которые также начали объявлять лишь недавно.

Местные "власти" никак не прокомментировали ограничения на момент публикации материала.

Атака по Крымскому мосту 17 июля: что известно

17 июля на временно оккупированном полуострове прогремели взрывы. Сообщалось о пострадавших и погибших в результате удара по Крымскому мосту. Тогда в результате обстрела погибла практически вся семья — 36-летняя женщина и 40-летний мужчина. Их 14-летнюю дочь госпитализировали в тяжелом состоянии.

В СБУ после атаки заявили, что нормы международного права позволяют перерезать логистические пути врага, элементом которых является "символ путинского режима" в оккупированном Крыму.

"Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", — заявил представитель ведомства.

Напомним, 7 сентября в ВМС рассказали о попытках РФ защитить Крымский мост. На месте регулярно дежурили 6 катеров и 5 кораблей Пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ, которые и должны были уберечь незаконное сооружение.