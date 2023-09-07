"Строят систему": в ВМС рассказали о попытках РФ защитить Крымский мост (видео)

По словам спикера командования Дмитрия Плетенчука, не существует такого "забора", который не могли бы преодолеть украинцы.

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Российская Федерация предпринимает меры, чтобы защитить Крымский мост от возможных атак. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона 7 сентября.

Спикер отметил, что на данный момент за оборону Керченского моста отвечают 6 катеров и 5 кораблей Пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ. По его словам, лучше всего оккупанты охраняют южное направление, так как, вероятно, ожидают атак оттуда.

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Кроме того, для защиты моста российские захватчики сооружают систему различных барьеров. В первую очередь речь идет о боновых заграждениях.

"В который раз подчеркиваю, что заборов, которые мы не можем преодолеть, не существует", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Спикер также отметил, что оккупанты в Крыму постоянно готовятся к атакам по полуострову, а также продолжают, по возможности, поставлять на полуостров оружие через Крымский мост.

Напомним, судя по спутниковым снимкам от 5 сентября, на Крымском мосту российские власти заменили поврежденный пролет, который пострадал от атаки беспилотников 17 июля.

Мы также сообщали, что 2 сентября в Минобороны РФ заявили о якобы атаке "полупогружных безэкипажных катеров" на Крымский мост. В российском оборонном ведомстве отчитались об уничтожении трех дронов.