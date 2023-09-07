"Будують систему": у ВМС розповіли про спроби РФ захистити Кримський міст (відео)

За словами речника командування Дмитра Плетенчука, не існує такого "паркану", який не могли б подолати українці.

Related video

Російська Федерація вживає заходів, щоб захистити Кримський міст від можливих атак. Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону 7 вересня.

Спікер зазначив, що наразі за оборону Керченського мосту відповідають 6 катерів і 5 кораблів Прикордонної служби Федеральної служби безпеки РФ. За його словами, найкраще окупанти охороняють південний напрямок, оскільки, ймовірно, очікують атак звідти.

Важливо

Росіяни топлять пороми, щоб захистити Кримський міст: з'явилися супутникові знімки

Крім того, для захисту мосту російські загарбники споруджують систему різних бар'єрів. Насамперед ідеться про бонові загородження.

"Вкотре наголошую, що парканів, які ми не можемо подолати, не існує", — заявив Дмитро Плетенчук.

Речник також зазначив, що окупанти в Криму постійно готуються до атак по півострову, а також продовжують, за можливості, постачати на півострів зброю через Кримський міст.

Нагадаємо, судячи із супутникових знімків від 5 вересня, на Кримському мосту російська влада замінила пошкоджений проліт, який постраждав від атаки безпілотників 17 липня.

Ми також повідомляли, що 2 вересня в Міноборони РФ заявили про нібито атаку "напівзаглибних безекіпажних катерів" на Кримський міст. У російському оборонному відомстві відзвітували про знищення трьох дронів.