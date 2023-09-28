Провал дипломатии: КНДР закрепила свой статус ядерной державы в своей конституции

Генсек Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын в своем выступлении заявил, что политика наращивания ядерных сил страны стала постоянным основным законом государства и нацелена на стратегическое сдерживание угроз со стороны США и их союзников.

Северная Корея закрепила в своей конституции статус ядерной державы, а ее лидер Ким Чен Ын призвал к созданию более современного атомного оружия, чтобы противостоять угрозе со стороны США, сообщили 28 сентября государственные СМИ КНДР.

"Политика наращивания ядерных сил Северной Кореи стала постоянным основным законом государства, который никому не позволено нарушать", — заявил Ким на заседании Государственного народного собрания.

По его словам ядерное оружие необходимо Северной Корее для противостояния экзистенциальной угрозе со стороны США и их союзников.

"Соединенные Штаты максимально усилили угрозу ядерной войны для нашей Республики, возобновив крупномасштабные совместные учения по ядерной войне с явным агрессивным характером и разместив на постоянной основе свои стратегические ядерные средства вблизи Корейского полуострова", — сказал он.

Лидер КНДР отметил, что сотрудничество в сфере безопасности между Вашингтоном, Сеулом и Токио "абсолютно неприемлемо" и является "наихудшей реальной угрозой" для Северной Кореи. Поэтому Пхеньян намерен ускорить модернизацию ядерного оружия, чтобы удержать определенный перевес в стратегическом сдерживании.

Реакция Японии

По этому случаю в соседней Японии заявили, что программа создания оружия массового уничтожения в Северной Корее абсолютно неприемлема и является международной угрозой. В частности, секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в ответ на изменение конституции КНДР заявил, что ядерные и ракетные разработки Северной Кореи угрожают миру и безопасности Японии страны и международного сообщества.

"Мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами, Южной Кореей и остальным международным сообществом в целях полного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и полной денуклеаризации Северной Кореи", — подчеркнул он.

По данному поводу высказались и западные обозреватели, отметив фактический провал дипломатических усилий по денуклеаризации КНДР. Они подчеркнули, что несмотря на международные санкции в отношении программы создания ядерного оружия, Северная Корея провела в этом году рекордное количество ракетных испытаний, игнорируя предупреждения США, Южной Кореи и их союзников.

Ранее сообщалось, что в КНДР спустили на воду новую подводную лодку, способную нести на борту ракеты с ядерными боеголовками. Введение в строй военно-морского флота новой подводной лодки 8 сентября было приурочено к 75-летию образования Северной Кореи.