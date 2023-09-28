"Уже не смешат": в Украине рассматривают регулирование Telegram из-за пророссийских медиа

Руководительница Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк объяснила, что в мессенджере "расцвели" медиа, которые распространяют вражескую пропаганду. По ее словам, сейчас отличить такие источники от проукраинских "очень трудно".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания совместно с другими профильными органами работает над вопросом регулирования мессенджера Telegram. В правительстве убеждены, что через соцсеть распространяются пророссийские нарративы. Об этом в комментарии "Укринформу" заявила председательница Нацсовета Ольга Герасимьюк.

"Сейчас они уже не смешат нас своим Google-переводом с украинского языка. Они научились общаться хорошей устной лексикой. Их очень людям трудно выделить среди действительно проукраинских каналов. Это отдельная тема, над которой мы бьемся вместе с Министерством цифровой трансформации и другими", — рассказала она.

Чиновница отметила, что в мессенджере активно работают медиа, заблокированные за пророссийскую деятельность.

"Расцвели буйным цветом именно там, в Telegram. Telegram — это действительно очень непростая тема, над которой мы в Национальном совете ежедневно работаем. Сейчас настолько распространилось это явление, чем дальше, тем труднее будет с ним работать. А враг с ним работает очень успешно", — подчеркнула Герасимьюк.

Напомним, 3 июля в СМИ сообщали, что российские спецслужбы научились отслеживать общение в мессенджерах. В частности, речь шла о Signal, WhatsApp и Telegram.

Ранее, 7 мая, британские журналисты информировали, что Telegram — это самая массовая торговая площадка для секретных документов США. В мессенджере продавали не только данные, слитые американским солдатом Джеком Тейшейрой, но и личную переписку между правоохранителями и IT-компаниями.