Telegram стал площадкой для массовой торговли секретными государственными данными США, — FT

По данным СМИ, "продавцы секретов" активно используют сливы служащего Нацгвардии США Джека Тейшейры.

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Telegram является массовой торговой площадкой для секретных документов американских правительственных агентств. Об этом говорится в расследовании британской газеты Financial Times, опубликованном 7 мая.

В частности, речь идет о материалах, обнародованных американским солдатом Джеком Тейшейрой, а также о других документах и личной переписке между правоохранительными органами и IT-компаниями.

Один из примеров, приведенных изданием, — переписка в чате, где один из подписчиков запрашивает определенные документы. Через несколько секунд в канале появляется ссылка на несколько десятков слайдов, которые просочились в сеть и были выложены на файлообменник Dropbox. Интересно, что о некоторых из этих материалов, например, о том, что ЧВК "Вагнер" ищет оружие по всему миру, мировая пресса еще не сообщала.

Газета отмечает, что слайды, которые обнародовал Тейшейра, стали своего рода "валютой" на пророссийских интернет-форумах. Аналитики, опрошенные журналистами, говорят об опасности документов, которые еще не были опубликованы. В частности, эксперты считают, что Россия может использовать такие материалы в своих кампаниях по дезинформации, распространяя новые поддельные документы.

Кроме того, Financial Times упоминает, что один из собеседников в Telegram показал журналистам образец исходного кода и данные испытаний сплава для усиления брони боевых машин пехоты американского производства. Такие материалы рекламируются в Telegram-каналах виде скриншотов и часто обмениваются на украденные американские или европейские коммерческие данные — информацию о кредитных картах, электронную почту, номера социального страхования, пишут британские журналисты.

Кто такой Джек Тейшейра и его "сливы"

9 апреля сообщалось, что секретные документы США в январе попали на Discord-серверы геймеров. Каналы с "секретными данными НАТО" были созданы для компьютерной игры Minecraft. Во время спора об игровых картах и ходе большой войны в Украине один из геймеров отправил 10 секретных файлов. Несколькими днями позже СМИ выяснили, что за сливом секретных документов США может стоять нацгвардеец ВВС США Джек Тейшейра.

Также 14 апреля СМИ выяснили, что Тейшейра на тот момент находился на авиабазе Отис Национальной гвардии в Кейп-Коде, штат Массачусетс. База является штабом для 102-го разведывательного полка. Тейшейра поступил на службу в Национальную гвардию 26 сентября 2019 года.

Известно, что его семья живет в Дайтоне, штат Массачусетс, примерно в 35 милях к югу от Бостона. Члены группы Discord поделились с собеседниками видео, на котором Тейшейра выкрикивал расистские и антисемитские оскорбления перед тем, как выстрелить из винтовки.

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Загадочный Джек Тейшейра. Как 21-летний парень получил доступ к секретным документам Пентагона

14 апреля Федеральный суд в Бостоне предъявил обвинения Джеку Тейшейре в незаконном изъятии и хранении секретных документов и материалов Пентагона. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, по данным СМИ, Тейшейра может скрывать неопубликованные документы американского оборонного ведомства.