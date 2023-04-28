Обвиняемый в утечке данных Пентагона может прятать неопубликованные документы, – СМИ

По мнению прокуроров, американский нацгвардеец Джек Тейшейра может использовать полученные секретные материалы Пентагона для побега из страны, так как они имеют "огромную ценность для враждебных государств".

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Обвиняемый в утечке секретной информации Пентагона служащий подразделения ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра, возможно, скрывает неопубликованные документы. Об этом пишет издание "Голос Америки" со ссылкой на обвинительные материалы, подготовленные к слушанию по делу Тейшейры.

По данным прокуратуры, обвиняемый все еще может располагать некоторыми секретными данными американской разведки, которые пока не попали в открытый доступ. Прокуроры подчеркнули, что Тейшейра может использовать документы оборонного ведомства США для побега из страны, так как они имеют "огромную ценность для враждебных государств".

На данный момент следствие выясняет, есть ли у обвиняемого физические или цифровые копии секретных документов, которые еще не были обнародованы.

"Ущерб, который ответчик уже нанес национальной безопасности США, огромен. Ущерб, который ответчик все еще способен причинить, является чрезвычайным", – отметили в суде.

Сообщается, что сам Тейшейра не признает себя виновным. Адвокаты молодого человека утверждают, что у их подзащитного больше нет доступа к каким-либо секретным данным и призывают судью освободить его из тюрьмы

В публикации также говорится, что после того, как в СМИ появилась информация о "сливе" документов Пентагона, Тейшейра попытался избавиться от улик. В обвинительном заключении говорится, что в его мусорном баке был найден разбитый ноутбук, планшет и игровая консоль Xbox.

Напомним, что 13 апреля журналисты The New York Times заявили, что куратором небольшого игрового онлайн-чата Thug Shaker Central, в котором были обнародованы секретные документы Пентагона, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра.

Позже, 14 апреля, в издании отметили, что сотрудники ФБР смогли выйти на след Тейшейры по интерьеру кухни. Американский летчик фотографировал секретные документы Пентагоне в доме своей семьи.

Еще мы писали о том, что 14 апреля Федеральный суд Бостона апреля предъявил обвинения Джеку Тейшейре, подозреваемому в незаконном изъятии и хранении секретных документов и материалов Пентагона. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.