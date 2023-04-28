Обвинувачений у витоку даних Пентагону може ховати неопубліковані документи, – ЗМІ

На думку прокурорів, американський нацгвардієць Джек Тейшейра може використати отримані секретні матеріали Пентагону для втечі з країни, оскільки вони мають "величезну цінність для ворожих держав".

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Обвинувачений у витоку секретної інформації Пентагону, службовець підрозділу ВПС Національної гвардії США Джек Тейшейра, можливо, приховує неопубліковані документи. Про це пише видання "Голос Америки" з посиланням на обвинувальні матеріали, підготовлені до слухання у справі Тейшейри.

За даними прокуратури, обвинувачений все ще може мати деякі секретні дані американської розвідки, які поки не потрапили у відкритий доступ. Прокурори наголосили, що Тейшейра може використати документи оборонного відомства США для втечі з країни, оскільки вони мають "величезну цінність для ворожих держав".

Наразі слідство з'ясовує, чи має обвинувачений фізичні чи цифрові копії секретних документів, які ще не були оприлюднені.

"Збитки, які відповідач вже завдав національній безпеці США, величезний. Збитки, які відповідач все ще здатний завдати, є надзвичайними", — зазначили в суді.

Повідомляється, що сам Тейшейра не визнає себе винним. Адвокати юнака стверджують, що їхній підзахисний більше не має доступу до якихось секретних даних і закликає суддю звільнити його з в'язниці

У публікації також йдеться про те, що після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про "злив" документів Пентагону, Тейшейра спробував позбутися доказів. У обвинувальному висновку згадується, що в його баку для сміття було знайдено розбитий ноутбук, планшет і ігрова консоль Xbox.

Нагадаємо, що 13 квітня журналісти The New York Times заявили, що куратором невеликого ігрового онлайн-чату Thug Shaker Central, в якому було оприлюднено секретні документи Пентагону, є 21-річний член розвідувального крила Національної гвардії ВПС штату Массачусетс Джек Тейшейра.

Пізніше, 14 квітня, у виданні зазначили, що співробітники ФБР змогли вийти на слід Тейшейри з інтер'єру кухні. Американський льотчик фотографував секретні документи Пентагоні у будинку своєї родини.

Ще ми писали про те, що 14 квітня Федеральний суд Бостона квітня висунув звинувачення Джеку Тейшейрі, підозрюваному в незаконному вилученні та зберіганні секретних документів і матеріалів Пентагону. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.