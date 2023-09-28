Путин потерял контроль: в Британии рассказали, что значат удары по Черноморскому флоту РФ

По словам начальника Штаба обороны Великобритании Тони Радакина, Украина сохраняет инициативу в войне, а Россия становится только слабее.

Удары по Черноморскому флоту РФ показывают, что Украина сохраняет инициативу, а глава Кремля Владимир Путин потерял контроль над войной, которую начал в феврале 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Сообщается, что 27 сентября министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс взял на себя личное обязательство продолжать поддержку Украины после встречи с коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.

Шаппс заявил, что Британия смогла обучить десятки тысяч украинских солдат, а также предоставить Вооруженным силам Украины сотни тысяч боеприпасов, экономическую и гуманитарную помощь.

"Услышав об опыте многих украинцев, пострадавших от этой войны, включая семью, которую я принимал у себя дома в течение года, я полон решимости сохранить военную поддержку Великобритании – особенно с приближением морозной зимней погоды", — сказал Шаппс.

Также высказался и начальник Штаба обороны Тони Радакин, который также встречался с украинскими чиновниками в Киеве. По его словам, Путин потерял контроль над войной, которую он начал, а потому Россия продолжает ослабевать.

"Недавние удары по Черноморскому флоту — еще один пример того, как Украина сохраняет инициативу", — сказал он.

Радакин также сказал, что уверен в победе Украины, а потому Лондон будет продолжать поддерживать Киев и дальше.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о намерениях Путина относительно войны в Украине. По его словам, Россия для стран НАТО является угрозой, самой большой за последние десять лет. На позицию России относительно войны не влияют чувствительные потери, которые она несет на поле боя в Украине.