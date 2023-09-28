"Линия обороны у россиян трещит по швам": боец ВСУ о боях на южном направлении

На юге украинские защитники наблюдают пополнение у россиян. Чтобы удержать позиции сюда свозят бывших осужденных так называемых отрядов "Шторм-Z".

На юге первая линия обороны ВС РФ "трещит" со всех сторон, а в плен к Силам обороны попадает все больше россиян, в основном зэков, которые не имеют морального настроя воевать. Об этом в эфире Апостроф TV рассказал Александр Войтко, военнослужащий ВСУ.

По его словам, на южном направлении ВСУ все чаще берут в плен воинов ВС РФ. Здесь также наблюдается увеличение числа зеков — из штурмовых отрядов "Шторм-Z".

"Из-за больших потерь оккупанты заполняют "дыры" в личном составе за счет бывших сидельцев. Отношение к ним там крайне жесткое. В случае попытки отступить — расстрел на месте. В регулярных частях РФ ситуация не лучше. В случае отступления российским военным грозит тюрьма или отправка в "подвал", — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что "дисциплинарные меры", которые проводит Россия, несколько затрудняет продвижение ВСУ на юге. Оккупанты для укрепления позиций стремятся быстро сформировать новые отряды. Однако для командования ВС РФ существует риск — в случае прорыва их передовых позиций, которые удерживают заключенные и регулярные войска РФ, у них может быть недостаточно резервных сил для укрепления следующих линий обороны.

Напомним, что 3 ОШБр 12 июля показала уничтожение склада БК ВС РФ в районе Бахмута. Оккупанты решили тщательно спрятать БК, но впоследствии потеряли склад из-за точной работы украинской артиллерии.