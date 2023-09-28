"Развалили оккупантов": артиллеристы 3 ОШБр показали уничтожение врага под Бахмутом (видео)

Украинские артиллеристы наносили удары по позициям ВС РФ, уничтожая живую силу и военную технику.

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Артиллеристы Третьей Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как уничтожали личный состав Вооруженных сил Российской Федерации под Бахмутом Донецкой области. Видео показали в пресс-службе бригады в Telegram.

"Арта Третьей штурмовой разваливает оккупантов!" — говорилось в сообщении.

Пресс-служба 3 ОШБр опубликовала подборку кадров работы артиллеристов из "Команды Выстрел" — бойцы первого самоходного артдивизиона бригады — по корректировке и уничтожению живой силы российских оккупантов и военной техники под Бахмутом.

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Прямое попадание: аэроразведчики 56-й бригады показали, как уничтожили личный состав ВС РФ (видео)

Видео началось с того, как российский военный отступал вместе со своим собратом, однако потом он понял, что тот уже мертв, поэтому он его оставил.

Затем бойцы показали последствия артиллерийских ударов по военной технике врага, после которых боевые машины пылали, а в небо поднимался густой серый дым. С помощью беспилотных летательных аппаратов украинские военные находили позиции и места дислокации российских военных, после чего направляли туда удары и уничтожали врага.

"Не сбавляем обороты и работаем в направлении города", — добавили в 3 ОШБр.

Напомним, 28 сентября появилось видео, как бойцы 80-й Отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожали врага на их позициях в Клищеевке Донецкой области. После удачных ударов в небо поднимался густой белый дым.

26 сентября аэроразведчики 56-й Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады показали, как ликвидировали личный состав Вооруженных сил Российской Федерации. Бойцы находили врага с помощью беспилотников, после чего наносили точные удары, а вражеская техника загоралась.