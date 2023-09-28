"Розвалили окупантів": артилеристи 3 ОШБр показали знищення ворога під Бахмутом (відео)

Українські артилеристи завдавали ударів по позиціях ВС РФ, знищуючи живу силу та військову техніку.

Related video

Артилеристи Третьої Окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як знищували особовий склад Збройних сил Російської Федерації під Бахмутом Донецької області. Відео показали в пресслужбі бригади в Telegram.

"Арта Третьої штурмової розвалює окупантів!" — йшлося в повідомленні.

Пресслужба 3 ОШБр опублікувала добірку кадрів роботи артилеристів з "Команди Постріл" — бійці першого самохідного артдивізіону бригади — з коригування та знищення живої сили російських окупантів та військової техніки під Бахмутом.

Важливо

Пряме влучання: аеророзвідники 56-ої бригади показали, як знищили особовий склад ЗС РФ (відео)

Відео розпочалося з того, як російський військовий відступав разом зі своїм побратимом, проте потім він зрозумів, що той уже мертвий, тому він його залишив.

Потім бійці показали наслідки артилерійських ударів по військовій техніці ворога, після яких бойові машини палали, а в небо здіймався густий сірий дим. За допомогою безпілотних літальних апаратів українські військові знаходили позиції та місця дислокації російських військових, після чого спрямовували туди удари та знищували ворога.

"Не збавляємо обертів та працюємо в напрямку міста", — додали в 3 ОШБр.

Нагадаємо, 28 вересня з'явилося відео, як бійці 80-ї Окремої десантно-штурмової бригади знищували ворога на їхніх позиціях у Кліщіївці Донецької області. Після вдалих ударів у небо здіймався густий білий дим.

26 вересня аеророзвідники 56-ої Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади показали, як ліквідували особовий склад Збройних сил Російської Федерації. Бійці знаходили ворога за допомогою безпілотників, після чого завдавали влучних ударів, а ворожа техніка загорялася.