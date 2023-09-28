Атаковали бомбами: Авдеевский коксохимический завод попал под авиаудар (видео)

По информации нардепа Мусы Магомедова, в результате авиаудара загорелся один из цехов предприятия.

В четверг, 28 сентября по Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) ударили авиабомбами. Как сообщил бывший директор предприятия, нардеп Муса Магомедов, в результате атаки российских оккупантов начался масштабный пожар в одном из цехов.

"Обо*****иеся в Карабахе "миротворцы" продолжают уничтожать промышленность Донбасса. Только что эти уроды авиабомбами нанесли удар по АКХЗ, горят скруббера цеха улавливания", — написал нардеп в Telegram.

По словам Магомедова, россияне будут врать по поводу того, что на территории предприятия якобы были склады с боеприпасами, однако на АКХЗ их никогда не было.

В сети также были опубликованы кадры последствий атаки по заводу. На видео можно увидеть густой столб черного дыма, который заметен был на много километров от предприятия.

Отметим, что на момент публикации о последствиях пожара и о работе службы ГСЧС не известно.

Ранее сообщалось, что 27 сентября Вооруженные силы РФ сбросили четыре авиационные бомбы на Берислав Херсонской области.В результате вражеских ударов было повреждено здание больницы и хозяйственные постройки.

26 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в связи с этим заявил, что вражеская ракета попала в одно из предприятий города, но обошлось без потерь.