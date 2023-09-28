"Ржев" и "Удомля" стали в строй: в России спустили на воду два корвета проекта "Каракурт" (фото)

Это малые ракетные корабли, которые вооружены пусковыми установками 3S-14 и могут осуществлять запуски ракет "Калибр" и противокорабельных "Оникс".

На Амурском судостроительном заводе в российском Комсомольске-на-Амуре торжественно спустили на воду два корабля проекта 22800 серии "Каракурт" — корветы "Ржев" и "Удомля". Они пополнят ряды малых ракетных кораблей Тихоокеанского флота РФ. Об этом 28 сентября сообщило британское издание Naval News.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по этому случаю заявил, что корабли после завершения строительства и испытаний "внесут свой вклад в оперативную мощь" российского военно-морского флота.

Кратко о кораблях проекта "Каракурт"

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" в Санкт-Петербурге. Они имеют относительно небольшие размеры и водоизмещение, что отражается на характере их боевого применения. Корабли предназначены для выполнения боевых задач в прибрежных водах, а также могут передвигаться по внутренним речным коммуникациям.

Корветы также предназначены для поражения стратегических объектов противника, уничтожения надводных боевых кораблей и вражеских морских объектов самостоятельно и совместно с другими силами, отражения атак с воздуха.

Кроме того, они могут уничтожать водолазов-диверсантов, проводить поисково-спасательные операции и оказывать поддержку подразделениям береговой охраны.

Размеры и основные ходовые характеристики корвета проекта 22800:

длина — 67 м;

ширина — 11 м;

осадка — 2,8 м;

полное водоизмещение — 860 т;

дизельный двигателей М507Д-1 — 5884 кВт;

дизель-генератор ДГА-315-1 — 315 кВт;

максимальная скорость — 35 узлов;

оптимальная скорость — 12 узлов;

дальность плавания — 2500 морских миль;

автономный ход — 12 суток.

Корабль серии "Каракурт" отличается повышенной мореходностью, высокой маневренностью, низкой радиолокационной заметностью надстройки и корпуса.

Вооружение корвета

Основным вооружением корабля является вертикальная пусковая установка 3S-14, состоящая из восьми ячеек и которая размещена в надстройке. Этот комплекс позволяет запускать ракеты "Калибр" и противокорабельные "Оникс", также предусмотрен запуск "гиперзвуковых" ракет "Циркон".

Также корвет оснащен 76-мм пушкой АК-176МА и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М". Корабль может нести беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Отметим, что один корабль проекта "Каракурт" находится в составе Черноморского флота РФ. Это корвет "Циклон", который был принят в состав ЧФ 12 июля 2023. Фактически это один из самых новых кораблей российского флота.

Корвет "Циклон" Черноморского флота РФ

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о будущем Черноморского флота РФ. По его словам, есть два варианта — самоликвидация добровольная или принудительная, причем второй вариант предполагает уничтожение российского флота "по принципу нарезки салями".