"Вошла в активную фазу": Данилов считает, что Третья мировая война уже началась (видео)

По слова секретаря СНБО, не стоит думать, что эта война коснулась лишь Украины и Российской Федерации, ведь все намного сложнее. Именно поэтому сегодня Запад должен остановить агрессора.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что в некотором виде третья мировая война уже началась и даже перешла в активную фазу. Об этом он заявил во время выступления на Киевском форуме безопасности 5 сентября.

По его словам, всему миру пора перестать думать, что сейчас происходит выяснение отношений между Украиной и Российской Федерацией, ведь война коснулась в том или ином виде практически всех. Дальше это будет усугубляться, если не остановить агрессора.

"Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной, — это ошибка, все намного сложнее", — говорится в сообщении.

Именно поэтому, отметил Алексей Данилов, Украина должна стать полноценным членом НАТО, чтобы усилить Альянс.

Отдельно секретарь СНБО высказался по поводу взрывов дронов-камикадзе на территории Румынии и реакции НАТО на эти события. Там делают вид, что ничего существенного не произошло, а это достаточно опасная тенденция.

В качестве примера была приведена авиакатастрофа 2014 года на территории Украины. Тогда российская ракета сбила гражданский самолет МН17, однако жесткой реакции не поступило.

"Погибло 298 людей, большинство из которых — граждане стран НАТО. Защитило ли НАТО своих граждан? Нет", — подытожил Алексей Данилов.

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Напомним, 5 сентября Алексей Данилов заявил, что Владимир Путин находится 23 года у власти в РФ благодаря Западу. По его словам, западные демократии способствовали тому, чтобы вторжение РФ в Украину в 2022-м году стало возможным.