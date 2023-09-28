"Не только звук является ориентиром": Гуменюк прокомментировала модернизацию Shahed (видео)

По словам спикера ОК "Юг", звук, характерный для иранских БпЛА, был одним из способов ориентира и модернизация может усложнить работу наших военных.

Специалисты Сил обороны Украины изучают особенности и изменения, которые враг может вносить в свое вооружение, в частности в иранские беспилотники. Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк 28 сентября в эфире телеканала FREEДОМ.

Она прокомментировала информацию, о том, что Иран модернизировал БпЛА Shahed и теперь какие-то модели этих "Шахедов" будут оборудованы турбореактивными двигателями. Соответственно они не буду гудеть как мопед, станут более тихими и смогут летать с этими двигателями быстрее. Благодаря модернизации эти беспилотники могут стать более опасными.

Гуменюк подтвердила, что действительно, звук был одним из способов ориентира и модернизация может усложнить работу наших военных.

Конечно же мы изучаем возможности, которые враг может вносить в вооружения. Действительно звук был одним из способов ориентира. В такой акустический способ мы пытались прицелиться, выявить, хотя бы вычислить приблизительное направление в условиях атаки среди ночи, в абсолютной темноте, потому что применяется светомаскировка соответствующих позиций и стратегических объектов. Это действительно был одним из моментов ориентира. Но не единственный. Если они не будут иметь такого звукового сопровождения это может усложнить работу, но мы уже, зная об этом, применяем меры для того, чтобы усилить возможности выявления, которые вычленили в другом аспекте. То есть не только один звук является ориентиром для нас", — заявила она.

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Напомним, 28 сентября украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 34 Shahed. К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Кроме этого сообщалось, что в ночь на 28 сентября ВС РФ атаковали Украину с использованием иранских дронов-камикадзе Shahed. Взрывы прогремели в Черкасской области и в Измаильском районе Одесской области.