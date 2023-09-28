РФ в Мелитополе массово устанавливает вышки для прослушивания местных, — мэр Федоров

По словам городского головы, в одном из микрорайонов Мелитополя россияне устраивают некий "офис связи" с электронным оборудованием.

Российские оккупанты устанавливают новые вышки для контроля за жителями города Мелитополь. Свои действия они объясняют тем, что вышки нужны для более качественного покрытия. Об этом 28 сентября сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По его информации, новые вышки устанавливают для прослушивания разговоров местных жителей и для отключения связи, когда через город перебрасывают военную технику ВС Российской Федерации.

Также, городской голова заявил, что в одном из микрорайонов Мелитополя россияне устраивают некий "офис связи" с электронным оборудованием. На эту работу они не берут местных, чтобы не было утечки информации.

"Оккупанты надеются таким образом взять Мелитополь под полный контроль. Однако напрасно — жители "большого брата" давно не боятся", — отметил Федоров.

Какова ситуация на Мелитопольском направлении

По оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 28 сентября на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Кроме того, в ISW проинформировали, что на западе Запорожской области заметно увеличились потери ВС РФ. Аналитики предположили, что страна-агрессор могла столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые можно было бы перебросить на это направление.