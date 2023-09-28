"К победе при любых условиях": ВСУ тренируются противостоять химическим атакам РФ (фоторепортаж)

В 53 ОМБр сообщили, что подразделение РХБЗ тренировалось выполнять задачи по отработке разведывательных действий и деактивационной обработки техники.

Украинские военные отрабатывают противодействие вероятным химическим атакам ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба 53 ОМБр в Facebook.

"Противодействие вероятным действиям противника, который за последние годы не раз демонстрировал коварство и пренебрежение общепризнанными правилами войны и международного гуманитарного права", — сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделение РХБЗ (радиационной, химической, биологической защиты) тренировалось выполнять задачи по назначению, в частности по отработке разведывательных действий и деактивационной обработки техники и военного вооружения.

Ознакомиться с фотографиями можно ниже:

Тренировка 53 ОМБр Фото: facebook.com/53brigade

Тренировка 53 ОМБр Фото: facebook.com/53brigade

Тренировка 53 ОМБр Фото: facebook.com/53brigade

Тренировка 53 ОМБр Фото: facebook.com/53brigade

Тренировка 53 ОМБр Фото: facebook.com/53brigade

Напомним, что рота ударных БПЛА АХИЛЛЕС уничтожила технику в районе Бахмута. Поразили бойцы 152 мм САУ "Мста-С". Ее дальность стрельбы составляет до 30 км, а стоимость — $1,6 млн.

Также сообщалось, что Силам обороны передали на фронт более 1700 дронов. Ударные и разведывательные беспилотники позволят украинским военным еще эффективнее уничтожать живую силу и технику российской армии.